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Россияне предсказали свержение правительств в ЕС после опустошения хранилищ «Газпрома»

Экономика
Россияне предсказали свержение правительств в ЕС после опустошения хранилищ «Газпрома»
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 26 декабря. Если Европа продолжит такими же темпами отбирать российский газ из хранилищ, уже в январе ЕС столкнется с большими потрясениями.

К такому выводу пришли пользователи российского сегмента социальных Сетей, пытаясь оценить шансы европейцев нормально пережить эту зиму на фоне упрямого и глупого нежелания руководства ЕС сотрудничать или хотя бы рационально договариваться с Россией.

Новость о том, что европейские энергокомпании уже почти наполовину опустошили хранилища газа, вызвала бурную реакцию соцсетей. Причем не только западных, но и российских. Как известно, «Газпром» на днях сообщил о том, что ЕС отобрал из хранилищ более 41% газа. С такими темпами, по идее, только запуск «Северного потока — 2», причем в срочном порядке, сможет спасти Евросоюз от энергетического коллапса.

Россияне предсказали свержение правительств в ЕС после опустошения хранилищ «Газпрома»
ФБА «Экономика сегодня» /

Российские пользователи Сети раскритиковали политических лидеров ЕС, подыгрывающих европейским же спекулянтам, которые и довели Старый Свет до глубокого кризиса. Также россияне предрекли печальный конец Европы, если ее чиновники не одумаются в самое ближайшее время.

«Интересно, что будет в Европе, когда эти запасы опустошаться более чем наполовину. Что тогда будут делать эти высокомерные еврочиновники? Их же свои народы сожрут. Как только хранилища «Газпрома» будут опустошены, правительства ЕС свергнут одно за одним. Как можно спекулировать газом зимой, когда хранилища и так заполнены не до конца? Мне кажется, что кто-то намеренно издевается над Европой, показывая ей, как сильно она унижается, когда прислуживает чужим интересам»;

«У них и так своего газа мало, а они еще умудряются спекулировать российским топливом, когда цена на газ уже перевалила за все адекватные цифры. И на фоне всего этого безумия Германия зачем-то упирается и не вводит в эксплуатацию «Северный поток — 2». Ей-богу, безумная Европа»;

«Жулье надувает жулье. Кто одержит победу в этом «великоевропейском жульевстве? Можно одно сказать точно — настали последние дни еврожулья», — констатируют россияне.

Также пользователи призвали европейцев разумно смотреть на вещи и налаживать тесное сотрудничество с Россией, отказавшись от навязанного извне антироссийского курса. Россияне уверены, что никто больше не поможет Европе преодолеть кризис, который может привести к фатальным последствиям.

«Может быть, хоть теперь Европа поймет, насколько важны дружеские отношения с Российской Федерацией»;

«Вот же какие настырные! Чтобы не вводить в эксплуатацию «Северный поток — 2», даже хранилища «Газпрома» истощают раньше времени»;

«Не беда, девочка Грета расскажет всем замерзающим о пользе зеленой энергетики», — продолжают иронизировать пользователи.

Ранее политолог Евгений Сатановский жестко высмеял надежды США на странную революцию в РФ из-за Apple.

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Газпром россия евросоюз кризис хранилища
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