Песков объяснил, почему представителей «Новой газеты» не было на пресс-конференции Путина

Москва, 26 декабря. Главную причину, по которой представителей издания «Новая газета» не было на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, назвал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, отсутствие этих журналистов вызвано человеческим фактором. Корреспондентов «Новой газеты» забыли пригласить на пресс-конференцию, объяснил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

«Может быть, неправильно с моей стороны это так признавать, но действительно мы забыли им позвонить», — заявил он.

Большая пресс-конференция Владимира Путина 23 декабря прошла в столичном Манеже. В этом году президент пообщался с журналистами в очном формате. На мероприятии присутствовали 507 представителей российских и зарубежных СМИ. В ходе пресс-конференции глава российского государства Владимир Путин отреагировал броском ручки на стол на один из вопросов, заданных журналистом во время 17-й пресс-конференции.