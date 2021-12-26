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Малахов сделал неожиданное признание о вере в Деда Мороза

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 14:55
Шоу-бизнес
Малахов сделал неожиданное признание о вере в Деда Мороза
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 26 декабря. Ведущий шоу «Прямой эфир» на канале «Россия-1» Андрей Малахов удивил поклонников неожиданным признанием. Он рассказал, что довольно долго верил в Деда Мороза.

Малахов записал предновогоднее видео для поклонников, которое опубликовал в Instagram Stories. В ролике телеведущий порассуждал о вере в чудеса и сказку.

«Мне не стыдно признаться, что до 12 лет я верил в Деда Мороза», — поделился ведущий «Прямого эфира».

По словам звезды телеэкрана, чем дольше ты веришь в чудо, сказку и в исполнение желаний Дедом Морозом, Санта Клаусом или Вселенной, тем чаще чудеса будут на самом деле происходить в жизни. Малахов пожелал поклонникам продолжать хранить веру в чудо, не бояться отправлять свои желания Деду Морозу и считать, что все в этой жизни возможно.

Уже пару месяцев телезрители подозревают о возникновении неких проблем со здоровьем ведущего «Прямого эфира». Сначала поклонники обратили внимание, что он стал появляться на экране в парике. По мнению одних, телеведущий просто сделал неудачную стрижку, другие же считают, что он мог облысеть из-за некоего недуга. Кроме того, в последнее время звезда экрана выглядит пополневшим.

На фоне слухов о болезни Малахов показал фото без ретуши. Даже на этом снимке внимание подписчиков привлекла неудачная прическа телеведущего.

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