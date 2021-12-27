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Что стоит за заявлением Киева о доминировании России в Азовском море

Политика
Что стоит за заявлением Киева о доминировании России в Азовском море
Федеральное агентство новостей  / 

Россия воспринимает Азовское море как акваторию, важную для обеспечения своей безопасности. Такую позицию в беседе с ФАН высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Доминирующая позиция

Россия занимает доминирующую позицию, а также диктует условия в Азовском море. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Своим мнением он поделился в беседе с газетой The Washington Post. По его словам, лидерство российской стороны рассматривается с точки зрения безопасности в акватории Азовского моря.

Что стоит за заявлением Киева о доминировании России в Азовском море
facebook.com / Міністерство оборони України

«И в случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на Азовском побережье», — отметил Кулеба.

«Украина сама дала повод»

Как отметил Дмитрий Родионов, Кулеба прямо истину открыл. И это, кстати, достижение для современной Украины, ведь многие политики на полном серьезе заявляют, что Украина может не только сдержать «российскую агрессию», но и уничтожить российскую армию.

«Или даже военные находятся, которые утверждают, что у них есть ракеты, способные долететь до Москвы. Так что сели бы Кулеба заявил, что «несокрушимая украинская армада» способна разгромить российский флот в Азовском море, я бы не удивился. А если серьезно, то Кулеба правильные вещи сказал», — пояснил Дмитрий Родионов.

Что стоит за заявлением Киева о доминировании России в Азовском море
Федеральное агентство новостей /

Он заметил, что Россия воспринимает Азовское море как акваторию, важную для обеспечения своей безопасности, тем более что ее приходится делить с таким непредсказуемым соседом, как Украина. Тут у нас с одной стороны Крым, с другой — Таганрог и Азов — это устье Дона, важнейшая транспортная артерия, через которую суда идут из Черного моря в Каспийское и не только.

«А Азовское море мелкое, фарватер проходит возле Бердянска, обойти который никак. А там военную базу строят. Для чего? Провокацию организовать? Перегородить фарватер или, что еще хуже, использовать его для атаки на ДНР? Украинского москитного флота для этого вполне хватит. Поэтому России важно контролировать эту акваторию. Украина сама дала для этого повод. По-хорошему, ее нужно вообще оттуда убрать, забрав и Бердянск, и Мариуполь. Впрочем, они могут на это нарваться, если попытаются решить силой вопрос с Донбассом. Думаю, Россия больше не допустит ошибок по отношению к Украине, как в 2014-м», — заключил Дмитрий Родионов.

Киевские политики в последнее время часто высказываются об угрозе «военного вторжения» РФ в связи с наращиванием Россией войск на границе с Украиной. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ситуацию на границе двух государств можно решить двумя способами — дипломатическим и военным.

Ранее лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной Варяг) заявил, что в 2014 году на юго-востоке Украины начался геноцид русских. Он уверен, что нельзя допустить повторения этого геноцида — очередного нападения ВСУ и добровольческих батальонов на русских граждан, проживающих в Донбассе и на территории, контролируемой Киевом.

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Все новости / Политика / Что стоит за заявлением Киева о доминировании России в Азовском море
россия украина дмитрий родионов
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