Москва, 26 декабря. Прекращение расширения НАТО на восток имеет основополагающее значение для безопасности РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На протяжении двух десятилетий НАТО обманывала Россию и придвинулась вплотную к границам РФ, напомнил представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Наша безопасность находится под угрозой: находится под угрозой продолжения этого самого обмана, под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ», — объяснил Песков.

По его словам, дальнейшее расширение НАТО является для России «вопросом жизни и смерти».

Ранее Песков сравнил президента РФ Владимира Путина при переговорах с руководством США с опытным гроссмейстером.