Москва, 26 декабря. Несколько тысяч иностранных военных инструкторов несут службу на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, это говорит о постепенном проникновении НАТО на Украину.

«Потом фактически останется формализация процесса», — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

Москва уже выражала свою обеспокоенность в связи с нарастающим военным присутствием НАТО на Украине. МИД РФ подчеркивал, что силы Альянса должны прекратить военные поставки Киеву, поскольку дальнейшее вооружение украинских войск может отрицательно сказаться на стабильности ситуации в Донбассе.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук поделился с журналистами мнением о том, что Альяс превращает Украину в плацдарм против России.