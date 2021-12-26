Российские пенсионеры стали временно увольняться с работы ради индексации выплат

Москва, 26 декабря. Трудоустроенные пожилые граждане придумали способ, как добиться индексации пенсионных выплат. До конца года они увольняются, а затем через пару месяцев устраиваются на работу обратно.

За этот период Пенсионный фонд РФ пересчитывает выплаты, и пожилой человек получает прибавку. Однако данная схема несет определенные риски для пенсионера и его работодателя, отметил в беседе с URA.RU заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

«Такая схема невозможна без согласования пенсионером всей этой истории со своим работодателем. Если пенсионер сам придумает такую схему, уволится, а работодатель будет против этого — уволить-то он его уволит, но не возьмет на работу снова», — предупредил он.

Индексацию выплат работающим пенсионерам отменили в 2016 году. С того момента перерасчет пособий происходит через три месяца после увольнения, говорится на официальном сайте ПФР.

В правительстве пока отсутствует единое мнение по индексации выплат работающим пенсионерам, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же время Министерство труда готовит дополнительные предложения по индексации страховых пенсий неработающим россиянам выше уровня инфляции, пишет телеканал «Санкт-Петербург».