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Кремль: у Путина и Байдена наладился очень хороший диалог

Политика
Кремль: у Путина и Байдена наладился очень хороший диалог
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 26 декабря. Российский президент Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден наладили хороший диалог, благодаря которому они с уважением воспринимают позиции друг друга, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, расхождение лидеров во мнениях не означает, что диалог на уровне глав государств должен быть неуважительным.

«У Путина и Байдена наладился очень хороший диалог. То есть когда они говорят, они абсолютно конструктивно, очень по-деловому и очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым наши точки зрения расходятся диаметрально», — отметил Песков.

В эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» он добавил, что у Путина и Байдена есть взаимоуважение.

Дмитрий Песков ранее сравнил президента России с гроссмейстером. Так он прокомментировал действия Путина в отношениях с США.

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