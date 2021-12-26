Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 декабря 15:04
15:04
Армия
Аналитики Sohu высмеяли ВСУ за способность промахиваться самонаводящимися ракетами
15:03
Происшествия
Мужчина угрожал взорвать дом из мести за смерть матери в Пермском крае
15:02
Происшествия
В Мурино затопило подъезд жилого дома из-за бани в квартире
15:02
Экономика
Россияне предсказали свержение правительств в ЕС после опустошения хранилищ «Газпрома»
15:00
Общество
Снег не чистят неделями: Петербург удивляет Россию
14:56
Общество
Песков объяснил, почему представителей «Новой газеты» не было на пресс-конференции Путина
14:55
Шоу-бизнес
Малахов сделал неожиданное признание о вере в Деда Мороза
14:53
Армия
Песков: дальнейшее расширение НАТО является для России «вопросом жизни и смерти»
14:52
Армия
Песков сообщил о присутствии на Украине многотысячного контингента инструкторов НАТО
14:52
Экономика
Российские пенсионеры стали временно увольняться с работы ради индексации выплат
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Мать Владимира Преснякова считает себя плохой хозяйкой

Шоу-бизнес
Мать Владимира Преснякова считает себя плохой хозяйкой
Global Look Press  /  Olga Loskutova

Москва, 26 декабря. Звезда советской группы «Самоцветы» Елена Преснякова всю жизнь на гастролях, поэтому так и не научилась хорошо готовить. Она честно называет себя непутевой хозяйкой.

Артистка впервые за 75 лет встала к плите, чтобы приготовить для семьи имбирные пряники. В программе «Секрет на миллион» она продемонстрировала результат.

«Теме и Ванечке вот этого мальчика. Как его называют? А, пряничный человечек. Елочку мы подарим Натусику, Никите с Аленой подарим одну варежку», — поделилась она.

А для любимого супруга Владимира Преснякова — старшего вместо печенья звезда устроила праздничную фотосессию. Исполнительница хитов «Не надо печалиться» в этом году празднует изумрудную свадьбу. Со своим мужем они прожили в браке 55 лет.

Ранее Наталья Подольская и Владимир Пресняков — младший сообщили о покупке квартир для своих сыновей в российской столице. Жилье Артемия и Ивана располагается совсем рядом, при желании наследники музыкантов смогут объединить квартиры. Кроме того, мальчики могут жить за городом в Московской области, где у их звездных родителей есть большой дом.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Мать Владимира Преснякова считает себя плохой хозяйкой
певица самоцветы преснякова
Комментировать