Мать Владимира Преснякова считает себя плохой хозяйкой

Москва, 26 декабря. Звезда советской группы «Самоцветы» Елена Преснякова всю жизнь на гастролях, поэтому так и не научилась хорошо готовить. Она честно называет себя непутевой хозяйкой.

Артистка впервые за 75 лет встала к плите, чтобы приготовить для семьи имбирные пряники. В программе «Секрет на миллион» она продемонстрировала результат.

«Теме и Ванечке вот этого мальчика. Как его называют? А, пряничный человечек. Елочку мы подарим Натусику, Никите с Аленой подарим одну варежку», — поделилась она.

А для любимого супруга Владимира Преснякова — старшего вместо печенья звезда устроила праздничную фотосессию. Исполнительница хитов «Не надо печалиться» в этом году празднует изумрудную свадьбу. Со своим мужем они прожили в браке 55 лет.

Ранее Наталья Подольская и Владимир Пресняков — младший сообщили о покупке квартир для своих сыновей в российской столице. Жилье Артемия и Ивана располагается совсем рядом, при желании наследники музыкантов смогут объединить квартиры. Кроме того, мальчики могут жить за городом в Московской области, где у их звездных родителей есть большой дом.