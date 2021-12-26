Песков: России не нравится ковбойский язык американских дипломатов

Москва, 26 декабря. Дипломатический язык оппонентов из США начал скатываться к хамству. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что дипломатический язык американских оппонентов постепенно деградирует.

«Это не язык блестящих дипломатов, а скорее больше уже такой иногда даже скатывающийся к хамству. Такой ковбойский язык, который, конечно, нам не нравится», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет получить быстрый ответ от Соединенных Штатов и НАТО относительно предложений по гарантиям безопасности. Однако никаких дедлайнов не установлено.