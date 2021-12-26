Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 декабря 15:04
15:03
Происшествия
Мужчина угрожал взорвать дом из мести за смерть матери в Пермском крае
15:02
Происшествия
В Мурино затопило подъезд жилого дома из-за бани в квартире
15:02
Экономика
Россияне предсказали свержение правительств в ЕС после опустошения хранилищ «Газпрома»
15:00
Общество
Снег не чистят неделями: Петербург удивляет Россию
14:56
Общество
Песков объяснил, почему представителей «Новой газеты» не было на пресс-конференции Путина
14:55
Шоу-бизнес
Малахов сделал неожиданное признание о вере в Деда Мороза
14:53
Армия
Песков: дальнейшее расширение НАТО является для России «вопросом жизни и смерти»
14:52
Армия
Песков сообщил о присутствии на Украине многотысячного контингента инструкторов НАТО
14:52
Экономика
Российские пенсионеры стали временно увольняться с работы ради индексации выплат
14:51
Политика
Кремль: у Путина и Байдена наладился очень хороший диалог
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков сравнил Путина с гроссмейстером в переговорах с США

Политика
Песков сравнил Путина с гроссмейстером в переговорах с США
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 26 декабря. Российский президент Владимир Путин наперед просчитывает все ходы в переговорах с США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире «России-1».

Представитель Кремля прокомментировал реплику журналиста Владимира Соловьева о том, что в диалоге с США по гарантиям безопасности нужно «если не победить, то хотя бы не проиграть».

«Путин просчитывает не один ход вперед, не два хода вперед, а просчитывает, как настоящий шахматист, а в таких делах нужно обладать, наверное, способностями выше, чем даже гроссмейстер. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что президент Путин просчитывает все», — заявил Дмитрий Песков.

Владимир Путин ранее сообщил, что Россия готова решительно отреагировать на политику расширения Североатлантического альянса.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков сравнил Путина с гроссмейстером в переговорах с США
путин сша песков
Комментировать