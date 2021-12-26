Песков сравнил Путина с гроссмейстером в переговорах с США

Москва, 26 декабря. Российский президент Владимир Путин наперед просчитывает все ходы в переговорах с США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире «России-1».

Представитель Кремля прокомментировал реплику журналиста Владимира Соловьева о том, что в диалоге с США по гарантиям безопасности нужно «если не победить, то хотя бы не проиграть».

«Путин просчитывает не один ход вперед, не два хода вперед, а просчитывает, как настоящий шахматист, а в таких делах нужно обладать, наверное, способностями выше, чем даже гроссмейстер. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что президент Путин просчитывает все», — заявил Дмитрий Песков.

Владимир Путин ранее сообщил, что Россия готова решительно отреагировать на политику расширения Североатлантического альянса.