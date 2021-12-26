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Костенко поделилась результатами похудения после третьих родов

Шоу-бизнес
Костенко поделилась результатами похудения после третьих родов
Prt Scr instagram.com  /  @kostenko.94

Москва, 26 декабря. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, модель и блогер Анастасия Костенко, похвасталась преображением после рождения третьего ребенка. Жена экс-игрока «Локомотива» активно худеет, чтобы вернуться в былую форму.

Костенко поделилась результатами похудения в Instagram Stories. Чтобы приобрести прежнюю фигуру, модель следует определенному плану питания и программе тренировок.

«Короче, итог такой — за восемь дней минус три килограмма», — рассказала блогер.

По словам жены Тарасова, она ест пять раз в день небольшими порциями. Похудение супруги футболиста не сказывается негативно на грудном вскармливании малыша — знаменитость утверждает, что в этом вопросе у нее все отлично.

За восемь дней Костенко уже семь раз тренировалась по программе, составленной для нее специалистом. Модель очень радуется прессу, который она приобрела благодаря упражнениям.

Через пару дней блогер готовится перейти на средний уровень занятий. Бросать тренировки супруга Тарасова не собирается даже на грядущих праздниках, наоборот, она намерена приступить к упражнениям для продвинутых.

Костенко поделилась результатами похудения после третьих родов
Prt Scr instagram.com / @kostenko.94

Ранее Анастасия Костенко пожаловалась на критику со стороны подписчиц, указывающих ей на недостатки внешности. Жена футболиста напомнила хейтерам, что ее фигура изменилась после вынашивания и рождения третьего ребенка, а не из-за булочек.

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