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Депутат Госдумы Делягин сравнил соцсети с торговлей нефтью

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 14:35
Экономика
Депутат Госдумы Делягин сравнил соцсети с торговлей нефтью
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 26 декабря. Поступления в федеральный бюджет после «приземления» иностранных IT-корпораций должны быть значительными, считает депутат Государственной думы Михаил Делягин, передает ИА REGNUM.

Он рассчитывает, что Россия в скором времени начнет взимать с иностранных соцсетей налог за каждый аккаунт, как взимается плата за каждую тонну нефти, выкачанную из недр. Так парламентарий прокомментировал вступление в силу с 1 января закона о представительствах в РФ крупных IT-компаний и о налогах для них.

Закон, обязывающий зарубежные IT-корпорации, работающие с российской аудиторией, открывать представительства в РФ, был принят Госдумой летом этого года. Документ обязывает компании с ежегодной аудиторией свыше 500 тысяч человек создавать в России полноценные филиалы, которые смогут нести ответственность за нарушения российского законодательства. Предполагается, что сервисы должны будут установить специальную программу, определяющую количество пользователей ресурса.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее рассказал о десяти значимых законах, вступающих в силу с 1 января 2022 года. Среди них он назвал и правовые изменения, касающиеся работы иностранных IT-компаний.

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