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Политолог Светов указал на попытки Запада «заболтать» предложения РФ по нерасширению НАТО

Политика
Политолог Светов указал на попытки Запада «заболтать» предложения РФ по нерасширению НАТО
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 декабря. Западные страны пытаются «заболтать» российские предложения о нерасширении НАТО на Восток, сообщил политолог Юрий Светов.

По словам эксперта, прекращение расширения западного военного блока является ключевым для России вопросом. Москва проявляет особое стремление в предотвращении появления новых систем вооружений НАТО возле границ России. Однако Запад всеми силами пытается бороться с этим предложением, передает RT.

«В ход идет все, что угодно. С разных сторон выскакивают марионетки для того, чтобы заболтать и просто затруднить процесс этих переговоров», — отметил Светов.

Политолог подчеркнул, что в этом вопросе все равно ключевую роль играет настойчивость и требовательность РФ, а не «наглое отрицание» со стороны стран Запада.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее опровергла заявления США о том, что на переговорах по безопасности не будет обсуждаться вопрос нерасширения НАТО.

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