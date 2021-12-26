Политолог Светов указал на попытки Запада «заболтать» предложения РФ по нерасширению НАТО

Москва, 26 декабря. Западные страны пытаются «заболтать» российские предложения о нерасширении НАТО на Восток, сообщил политолог Юрий Светов.

По словам эксперта, прекращение расширения западного военного блока является ключевым для России вопросом. Москва проявляет особое стремление в предотвращении появления новых систем вооружений НАТО возле границ России. Однако Запад всеми силами пытается бороться с этим предложением, передает RT.

«В ход идет все, что угодно. С разных сторон выскакивают марионетки для того, чтобы заболтать и просто затруднить процесс этих переговоров», — отметил Светов.

Политолог подчеркнул, что в этом вопросе все равно ключевую роль играет настойчивость и требовательность РФ, а не «наглое отрицание» со стороны стран Запада.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее опровергла заявления США о том, что на переговорах по безопасности не будет обсуждаться вопрос нерасширения НАТО.