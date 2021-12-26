Голос Мордора: почему Путин прав, когда говорит, что современная Украина создана Лениным

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Политических украинцев очень сильно оскорбляют слова о том, что современную Украину создал Владимир Ильич Ленин. Это понятно, ибо Ленин — сейчас совершенно ненавидимый на Украине персонаж, а снос памятников ему превратился в масштабную государственную кампанию.

Тем не менее это правда, с которой, как бы этого Украине не хотелось, придется жить. Современное украинское государство создано Владимиром Ильичом Лениным. И давайте уж быть честными до конца: к созданию пресловутого «политического украинства» он тоже причастен. И не только он, а и вся ранняя советская власть, которая приласкала и обогрела русофоба Грушевского и проводила на территории республики «украинизацию», которая, кстати, затронула и абсолютно русские регионы Новороссии и Малороссии.

ТАСС / Мусаэльян Владимир,Стужин Алексей

Нет, я сейчас не хочу обвинять советскую власть в том, что все так получилось. Все это делалось из каких-то благих убеждений, что Россия была «тюрьмой народов», а СССР надо создавать на совершенно новых принципах — как некое добровольное объединение свободных народов. Конечно, некоторая доля лукавства в этом есть, но это лишь доля, ибо ранняя советская власть была представлена в основном романтиками, достаточно далекими от реальности и свято верившими в то, что они делали.

Но правда в том, что советская власть, по сути, продолжила ту же политику, что проводилась в Австро-Венгерской империи. Ту самую политику, которая была направлена на искоренение всего русского и создание новой нации. Новой нации, которая была бы противопоставлена русским. Историческую общность попытались заменить «пролетарским братством», делался четкий акцент на особости украинской нации и велась работа по окончательному созданию «украинского языка». Совсем несложно найти в интернете газетные вырезки тех времен об «украинизации», от которых сейчас волосы встают дыбом. Проводилась эта «украинизация» с большевистскими размахом и упорством. Все русское если и не вышибалось жестко, как в габсбургских концлагерях Талергоф и Терезин, то уж точно выдавливалось очень жестко и методично.

ТАСС / Егоров Василий, Сизов Олег

Огромную роль сыграла в этом и украинская партийная элита, которая как бы с самого начала почувствовала, к чему все идет. Леонид Макарович Кравчук — человек в партии и власти не случайный: таких воспитывали и взращивали очень долго. Да и Никита Сергеевич Хрущев — типичный политический украинец, который в свое время получил власть над целой советской «империей».

Ошибочность и губительность курса на «украинизацию» в партии осознали уже в середине тридцатых годов, но машина работала так мощно, что ее можно было только замедлить, но не затормозить. Хорошим подарком тлеющему «политическому украинству» оказалось и присоединение к советской Украине Галиции, в которой были особенно сильны националистические настроения. А нацистская оккупация, в которой на правах верных слуг участвовали и украинские националисты, запустила эту заразу и на всю территорию Украины.

facebook.com / Леонід Кравчук

Бороться с этим пришлось даже после войны — долго и упорно. Но тем не менее искоренить полностью ничего не удалось. Многих националистов-бандеровцев при Хрущеве амнистировали, кого-то простили еще раньше, и эти люди продолжали жить совершенно нормальной жизнью, работая, получая зарплаты, а некоторые даже умудрялись делать неплохие карьеры. Что особо примечательно — даже партийные. Но ненависть ко всему советскому и русскому никуда не делась, она передавалась детям и внукам, бережно хранилась и культивировалась. Те, кто в советское время как-то сталкивались с жителями Западной Украины, легко это подтвердят.

И когда началась пресловутая «перестройка», все это, образно говоря, вылезло из схронов на поверхность. Достаточно напомнить, что Украину тянули в независимость не только националисты, но и партийная украинская элита, которая почувствовала, что наконец-то сможет получить в полное личное пользование огромную страну с хорошо развитыми промышленностью и сельским хозяйством.

Конечно, говорить, что Украину создал Ленин, — далеко не вся правда. Территориально она прирастала и ранее благодаря русским царям и императорам, которые своими подарками увеличивали территорию Малороссии и осваивали Новороссию. Но все равно тогда не ставилось под сомнение, что это русские земли, населенные русскими людьми, что было абсолютной правдой.

ТАСС / Егоров Василий

Но создание именно Украины как государственного образования — продукт идеализма ранней советской власти. Сейчас нет смысла кого-то за это осуждать или ругать: что было, то было. Тем более что эти территории исторической России не первый раз отправлялись в «свободное плавание», а заканчивалось все тем, что Украина все равно возвращалась в историческую Россию. Какой бы силы пропаганда ненависти ко всему русскому там ни бушевала.

Так будет и в этот раз. Это исторический процесс, финал которого неизменен. Но для того, чтобы к этому финалу прийти, Украина должна испить чашу своей независимости до конца. Чтобы в итоге осознать, кем же на самом деле является. Этот процесс кровавый, болезненный и долгий. Но закончится он так же, как заканчивался всегда.