Член СПЧ Асмолов порекомендовал 9-летней Тепляковой приостановить обучение в МГУ

Москва, 26 декабря. Девятилетняя девочка-вундеркинд Алиса Теплякова на какое-то время должна приостановить обучение в МГУ, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Асмолов.

Асмолов написал открытое письмо председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека, уполномоченному по правам человека в РФ и уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ. Он считает, что дальнейшее обучение Тепляковой в МГУ может спровоцировать к нее проблемы с психическим здоровьем.

«Существует высокая вероятность того, что подобный социально-педагогический эксперимент может повлечь за собой нарушения психического и психофизиологического развития Алисы Тепляковой», — цитирует письмо РИА Новости.

Еще 22 декабря пресс-служба психологического факультета МГУ сообщила, что девятилетняя девочка не посещала занятия с 8 сентября. Причина, по которым студентка прогуливает лекции, неизвестна. До настоящего времени МГУ не получил документы, которые бы объяснили ее отсутствие.