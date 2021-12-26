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Баранец назвал американские гиперзвуковые ракеты швабрами на фоне российских «Цирконов»

Армия
Баранец назвал американские гиперзвуковые ракеты швабрами на фоне российских «Цирконов»
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 декабря. Американским разработчикам не под силу угнаться за успехами российских конструкторов гиперзвукового оружия. Ракеты ВС США на фоне «Цирконов» похожи на «швабру», о чем заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Российские военные впервые испытали возможность залпового пуска гиперзвуковых ракет «Циркон». В пятницу, 24 декабря, ракета успешно показала себя на учениях. Тестовый пуск провели меньше чем через месяц после новости о провале испытаний гиперзвуковой ракеты в США. В беседе с изданием iReactor военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец подчеркнул, что США понадобится 10-15 лет безуспешных попыток на то, чтобы разработать свой ответ России в области гиперзвука.

«Американские гиперзвуковые ракеты шлепаются постоянно. Они недавно проводили третье испытание, и снова ракета шлепнулась, опять случился провал. С ней можно сравнить только американскую швабру. Какой тут "Циркон"»?» — высмеял чаяния Пентагона Баранец.

Эксперт напомнил, что российская ракета обладает «сумасшедшей скоростью» и ни у одной армии мира пока нет средства для ее перехвата. США не могут завершить испытания, хотя еще в 2020 году экс-президент Дональд Трамп утверждал, что ученые вот-вот доделают «супер-пупер ракету».

Баранец констатировал, что раньше американская армия превосходила российскую, но «Циркон» нивелировал этот перевес бюджетным способом. Ракета за 100 миллионов теперь может отправить на дно американский авианосец стоимостью 13 миллиардов долларов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что серийные поставки российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» в ВМФ РФ начнутся с 2022 года.

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сша баранец циркон гиперзвуковая ракета
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