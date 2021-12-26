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Saxo Bank: Евросоюз замер перед «идеальным энергетическим штормом»

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 14:25
Экономика
Saxo Bank: Евросоюз замер перед «идеальным энергетическим штормом»
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 26 декабря. Страны Евросоюза ждет энергетический кризис из повышенных цен на энергоресурсы, заявил главный инвестиционный директор Saxo Bank Стин Якобсен. Его мнение приводит EADaily.

Запасы газа в местных хранилищах в текущем году снизились на 23,4% по сравнению с показателями прошлого года, демонстрируют данные Gas Infrastructure Europe. Якобсен заметил, что ЕС вскоре столкнется с проблемами, которые не сравнятся с кризисом 1973 года, заставивший властей развитых стран полностью перестраивать свою экономику.

Новый «идеальный шторм» может затронуть не только газовый рынок, но и нефтяной. Аналитик считает, что баррель нефти в первом квартале 2022 года будет торговаться по 100 долларов за единицу.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев ранее предположил, что высокие цены на сырье могут сохраниться до конца зимнего сезона.

Между тем приостановка транзита по газопроводу «Ямал — Европа» должен стать мощным фактором давления на Европу, который убедит ее не затягивать процесс сертификации «Северного потока — 2», пишет INFOX.

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Все новости / Экономика / Saxo Bank: Евросоюз замер перед «идеальным энергетическим штормом»
газ прогноз европа якобсен энергокризис
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