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Глава МИД Германии Бербок намерена пересмотреть оборонную политику Меркель

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 14:20
Политика
Глава МИД Германии Бербок намерена пересмотреть оборонную политику Меркель
wikipedia.org  /  Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen / CC BY-SA 2.0

Берлин, 26 декабря. Коалиция нового немецкого правительства проведет переоценку политики оборонного экспорта последних лет, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Дипломат пообещала ужесточить правила одобрения оборонных контрактов после рекорда, который был установлен правительством бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Поэтому мы работаем над законом об оборонном экспорте, который более четко определит критерии, по которым одобряются контракты на экспорт оборонной продукции», — сообщила Бербок журналистам.

Правительство Меркель, ушедшее в отставку, в 2021 году одобрило контракты оборонного экспорта на сумму в 9 млрд евро, чем подставило нового канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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меркель мид германия Бербок
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