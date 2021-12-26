Сатановский высмеял надежды США на странную революцию в России из-за Apple

Вашингтон, 26 декабря. Новый санкционный удар США по России вызывает не только удивление, но и некое сожаление от степени деградации некогда главного геополитического противника.

Таким мнением со своими подписчиками, не скрывая иронии, поделился известный политолог Евгений Сатановский, комментируя прекращение поставок продукции Apple в Россию. Эксперт полюбопытствовал, стоит ли этот запрет на экспорт считать частью тех «адских санкций», которыми Вашингтон грозил Москве из-за Украины, или же это какой-то хитрый план. Если американцы рассчитывают поднять таким образом какую-то волну возмущения в России, то это уж как-то совсем глупо выглядит. Слишком уж ограниченный круг потенциальных «жертв» — немногочисленные юные мажоры, да звезды социальных сетей, и то не факт.

Сатановский напомнил в первую очередь американским чиновникам высшего звена, что их хваленая техника в полном объеме производится в Китае и Тайване, то есть запрет, по сути, подействует только на американский бизнес, а смартфоны с аксессуарами будут все так же поставляться на российский рынок, причем с того же направления. В Госдепартаменте и Конгрессе либо не понимают простейших вещей, либо осознанно бьют по своей экономике.

«Дожила Америка до самого позорного за всю ее историю начальства. И всему остальному миру с ним приходится жить, пока они окончательно не развалятся или не прочистят мозги людям, принимающим в этой стране решения — на что, впрочем, надежды мало. Хотя, может быть, выдавая в окружающую среду конгениальную идею о запрете экспорта в Россию смартфонов, они на что-то всерьез надеялись и чего-то существенного хотели добиться? С них станется», — решил поиграть в занимательную конспирологию политолог.

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Уже открыто насмехаясь над инициаторами нового запрета и руководством США в целом, Сатановский предположил, что остановкой поставок «столь важного продукта» горе-аналитики Пентагона всерьез рассчитывают на возмущение общественности в России. Что-то вроде последней отчаянной попытки выжечь искру, которая выведет на улицы хоть кого-нибудь. Тем самым они выставляют свою страну на посмешище не только перед Россией, но и перед всем миром, еще и показывая всем, как сильно деградировала некогда грозная махина американских спецслужб.

«То есть они действительно надеются на какую-то со всех сторон странную революцию из-за Apple? К примеру, логика была такая, что гламурные мадам всех возрастов, разъяренные идеей прекращения поставок в страну смартфонов, соберутся огромной толпой в Москве, пойдут штурмовать Кремль и понесут демократию на шпильках. Как их не убояться? Трепещите! Идет на вас демократия западная со всеми своими санкциями. Не устоять против нее никому... То есть, все-таки, они полные идиоты. Иначе никак не выходит», — подвел печальный для США итог Сатановский.

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