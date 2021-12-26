Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 декабря 15:03
15:02
Происшествия
В Мурино затопило подъезд жилого дома из-за бани в квартире
15:02
Экономика
Россияне предсказали свержение правительств в ЕС после опустошения хранилищ «Газпрома»
15:00
Общество
Снег не чистят неделями: Петербург удивляет Россию
14:56
Общество
Песков объяснил, почему представителей «Новой газеты» не было на пресс-конференции Путина
14:55
Шоу-бизнес
Малахов сделал неожиданное признание о вере в Деда Мороза
14:53
Армия
Песков: дальнейшее расширение НАТО является для России «вопросом жизни и смерти»
14:52
Армия
Песков сообщил о присутствии на Украине многотысячного контингента инструкторов НАТО
14:52
Экономика
Российские пенсионеры стали временно увольняться с работы ради индексации выплат
14:51
Политика
Кремль: у Путина и Байдена наладился очень хороший диалог
14:47
Шоу-бизнес
Мать Владимира Преснякова считает себя плохой хозяйкой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Бузова похвасталась победой своего подопечного в белорусском «X-Факторе»

Шоу-бизнес
Бузова похвасталась победой своего подопечного в белорусском «X-Факторе»
instagram.com  /  @buzova86

Минск, 26 декабря. Судья шоу «X-Фактор», певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила о победе участника своей команды Андрея Панисова. Она поделилась в Instagram снимком с вокалистом.

Бузова и музыкальный критик Сергей Соседов были судьями первого сезона «X-Фактора» от России. Белорусскими наставниками стали рэпер Серега и композитор Руслан Алехно. Несмотря на большую конкуренцию, победу присудили Андрею Панисову. Своего подопечного Бузова назвала в соцсетях «мой Анри».

«Вы помните, как некоторые смеялись и говорили, что я не заслуживаю места наставницы, и пока они обливали меня грязью и пиарились на моем имени, я работала со своей командой круглые сутки. И вот вы видите результат», — написала счастливая звезда.

Бузова похвасталась победой своего подопечного в белорусском «X-Факторе»
Prt Scr instagram.com / @buzova86

На снимке Бузова позирует с Панисовым в черных классических брюках на подтяжках и белой сорочке со свободными рукавами. Рядом с ней стоит вокалист в стильном бежевом костюме. Публикация за час набрала более 50 тысяч лайков.

«Кроме Белоруссии еще есть Киргизия, а на Филиппинах ты будешь номер один»;

«Заслуженная победа наставницы и самого участника», — отреагировали фолловеры.

Ранее стилисты Александр Рогов и Гоша Карцев оценили наряд Бузовой на премии Муз-ТВ. Им не понравились ее синие ботфорты в сочетании с белым платьем-облако.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Бузова похвасталась победой своего подопечного в белорусском «X-Факторе»
бузова шоу X-Фактор
Комментировать