Бузова похвасталась победой своего подопечного в белорусском «X-Факторе»

Минск, 26 декабря. Судья шоу «X-Фактор», певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила о победе участника своей команды Андрея Панисова. Она поделилась в Instagram снимком с вокалистом.

Бузова и музыкальный критик Сергей Соседов были судьями первого сезона «X-Фактора» от России. Белорусскими наставниками стали рэпер Серега и композитор Руслан Алехно. Несмотря на большую конкуренцию, победу присудили Андрею Панисову. Своего подопечного Бузова назвала в соцсетях «мой Анри».

«Вы помните, как некоторые смеялись и говорили, что я не заслуживаю места наставницы, и пока они обливали меня грязью и пиарились на моем имени, я работала со своей командой круглые сутки. И вот вы видите результат», — написала счастливая звезда.

Prt Scr instagram.com / @buzova86

На снимке Бузова позирует с Панисовым в черных классических брюках на подтяжках и белой сорочке со свободными рукавами. Рядом с ней стоит вокалист в стильном бежевом костюме. Публикация за час набрала более 50 тысяч лайков.

«Кроме Белоруссии еще есть Киргизия, а на Филиппинах ты будешь номер один»; «Заслуженная победа наставницы и самого участника», — отреагировали фолловеры.

Ранее стилисты Александр Рогов и Гоша Карцев оценили наряд Бузовой на премии Муз-ТВ. Им не понравились ее синие ботфорты в сочетании с белым платьем-облако.