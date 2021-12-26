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Ракеты Tomahawk возглавили список бесполезных вооружений армии США по версии iReactor

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 14:11
Армия
Ракеты Tomahawk возглавили список бесполезных вооружений армии США по версии iReactor
twitter.com  /  @CJTFOIR

Москва, 26 декабря. Армии США пора прощаться с широко разрекламированными ракетами Tomahawk, штурмовиками Warthog и системами противоракетной обороны. Таким мнением поделилось издание iReactor.

США всегда умели рекламировать свои вооружения лучше, чем заниматься их производством. Обозреватели iReactor составили список самых разрекламированных, но сомнительных американских разработок.

Список открыл штурмовик А-10 Warthog («Бородавочник»), созданный на случай войны и для противостояния с советскими танковыми войсками. Однако на деле он проявил себя только на Ближнем Востоке и в боевых действиях против плохо оснащенных армий. За последние 20 лет в Пентагоне было затеяно достаточно споров из-за этого самолета, поскольку некоторые считают, что «Бородавочнику» пора на пенсию.

Как и в случае с А-10, крылатые ракеты Tomahawk («Томогавк») тоже неплохо послужили американцам. Эти же ракеты силы НАТО сбрасывали на Белград, так что их применение в 90-х годах стало широко известно мировой общественности. Однако в условиях современности они бесполезны.

Еще один символ борьбы США «за демократию» — ударные беспилотники Predator. Дроны расхваливали на пике американской кампании против международного терроризма. Однако технические недочеты приводили к тому, что БПЛА сбрасывали ракеты не на цель, а на мирное население. Незавидное будущее эксперты пророчат и американским системам противоракетной обороны. Средства ПРО едва ли могут выполнять свои функции после появления у Китая и России гиперзвуковых ракет.

Еще одним пунктом в списке бесполезных вооружений может стать истребитель F-35. Его разработка обошлась Пентагону в несколько миллиардов долларов, а на выходе получился самолет, который потерпит поражение в бою с российским Су-35 из предыдущего поколения.

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армия сша a-10 ракеты томогавк
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