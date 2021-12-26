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Группа «Re:ванш» разместила советский флаг на американском посольстве в Москве

Политика
Группа «Re:ванш» разместила советский флаг на американском посольстве в Москве
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 декабря. Фасад посольства США в России засиял алым цветом в ночь на 25 декабря. Речь идет об инициативе арт-группы «Re:ванш», которая вывела на здание флаг Советского Союза.

Знамя исчезнувшего в 1991 году государства было показано в поздравительном ролике, адресованном «дяде Сэму» — персонифицированному образу Соединенных Штатов.

«Дядя Сэм, с Рождеством! 30 лет назад у тебя был прекрасный подарок», — следовало из послания.

Затем авторы отметили, что «больше подарков не будет». Далее говорилось о возрождении «Большой России» и перечислялись достижения Москвы, такие как возвращение Крыма и проведение Олимпиады в Сочи.

Сенатор Владимир Джабаров ранее выразил мнение, что распад СССР можно было предотвратить. По его мнению, все сложилось бы иначе, если бы у действовавшего в то время президента Михаила Горбачева была бы «политическая воля».

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сша посольство флаг
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