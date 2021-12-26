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Джулию Робертс раскритиковали за неудачный розовый купальник

Шоу-бизнес
Джулию Робертс раскритиковали за неудачный розовый купальник
wikipedia.org  /  David Shankbone/CC BY 3.0

Сидней, 26 декабря. Новые фотографии голливудской звезды Джулии Робертс, снятые папарацци, появились в Сети. На снимках можно увидеть актрису в слитном розовом купальнике, который многим поклонникам показался неудачным.

Робертс находится в Австралии, где проходят съемки нового фильма с ее участием. Однако знаменитость успевает не только работать, но и отдыхать. Например, она провела время на пляже в Сиднее в компании мужа и детей.

Папарацци удалось сфотографировать, как 54-летняя звезда Голливуда отдыхает с близкими у воды. Снимки опубликовало британское издание Daily Mail.

Розовый купальник, который Робертс надела на пляж, не понравился многим читателям. В комментариях под публикацией многие раскритиковали актрису за столь неудачный выбор костюма для купания. Кроме того, некоторым не понравилась фигура голливудской звезды.

«Действительно, не очень удачный купальник. Ткань ужасна»;

«Она похожа на старую, отчаявшуюся птицу фламинго в этом розовом купальнике»;

«Купальник ее не красит»;

«С ее деньгами она должна лучше заботиться о себе. Ей нужно правильно питаться и заниматься спортом», — поделились мнением комментаторы.

Джулия Робертс входит в число звезд, отказавшихся от пластических операций. По мнению актрисы, важно принимать себя такой, какая ты есть.

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Все новости / Шоу-бизнес / Джулию Робертс раскритиковали за неудачный розовый купальник
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