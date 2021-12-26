Разведчики ЮВО провели масштабные учения с боевыми стрельбами на полигоне Кадамовский

Ростов-на-Дону, 26 декабря. Разведывательные подразделения 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) провели учебные тренировки с боевыми стрельбами на полигоне Кадамовский в Ростовской области.

Масштабные учения разведчиков проходили в сложных погодных условиях, к ним привлекалось около 500 бойцов, отмечается в сообщении пресс-службы ЮВО.

«В ходе занятий военнослужащие провели огневые тренировки со всеми видами штатного стрелкового оружия, отработали навыки армейской тактической стрельбы», – сказано в опубликованном документе.

Ранее сообщалось о возвращении в пункты постоянной дислокации более 10 тысяч солдат и офицеров Южного военного округа, после завершения активной фазы учений в полевых условиях.