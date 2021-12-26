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Представители ЛНР сообщили о переброске бронетехники ВСУ в Станицу Луганскую

Армия
Представители ЛНР сообщили о переброске бронетехники ВСУ в Станицу Луганскую
wikipedia.org  /  https://www.flickr.com/photos/ministryofdefenceua/40055406140/ / CC BY-SA 2.0

Луганск, 26 декабря. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществляют дислокацию тяжелой военной техники в непосредственной близости от населенных пунктов в Донбассе, что является грубым нарушением Минских соглашений.

Представители Народной милиции ЛНР сообщили о переброске двух бронетранспортеров ВСУ типа БТР-80 в район Станицы Луганской.

«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», — указывается в релизе НМ ЛНР.

Ранее стало известно о подрыве бойцов ВСУ на собственных растяжках на основе гранаты Ф-1. Инцидент произошел вблизи линии разграничения враждующих сторон в Донбассе и привел к гибели двух военнослужащих 30-й бригады ВСУ.

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ЛНР всу донбасс бронетехника
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