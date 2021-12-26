Лига арабских государств признала Западную Сахару частью Марокко

Рабат, 26 декабря. Лига арабских государств (ЛАГ) признала суверенитет Марокко над спорными территориями Западной Сахары. Об этом сообщает издание MWN.

Международная организация разослала странам-членам полную карту королевства и письма с разъяснениями.

«Пожалуйста, будьте проинформированы о важности использования прилагаемой карты арабских государств, принятой руководством ЛАГ», — говорится в сообщении.

The @arableague_gs has sent a memo to its member states and partners informing them of the League’s decision to adopt a full map of #Morocco, which includes the country’s southern provinces, in all events.#fullmap #WesternSaharahttps://t.co/4IaCPoFJul — Morocco World News (@MoroccoWNews) December 25, 2021

Решение принято в преддверии следующего арабского саммита, который должен состояться в марте 2022 года в Алжирской Народной Демократической Республике. Правительство государства намерено использовать заседание для демонстрации враждебных действий Марокко против жителей Западной Сахары.

Министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра ранее заявил, что встреча станет «симпозиумом межарабской солидарности, поддержки палестинского дела и народа Сахары». АНДР также предпринимает попытки вовлечь другие региональные организации, такие как Африканский союз, для урегулирования вопроса по спорным территориям.

Разногласия между королевством и республикой достигли максимума в августе текущего года. Стороны разорвали дипломатические отношения, обвинив друг друга во враждебности и раскритиковав налаживание связей с Израилем.

Международная редакция Федерального агентства новостей ранее разобралась в причине борьбы за Западную Сахару и спрогнозировала возможные пути развития кризиса.