Лига арабских государств признала Западную Сахару частью Марокко

Рабат, 26 декабря. Лига арабских государств (ЛАГ) признала суверенитет Марокко над спорными территориями Западной Сахары. Об этом сообщает издание MWN.

Международная организация разослала странам-членам полную карту королевства и письма с разъяснениями.

The @arableague_gs has sent a memo to its member states and partners informing them of the League’s decision to adopt a full map of #Morocco, which includes the country’s southern provinces, in all events.#fullmap #WesternSaharahttps://t.co/4IaCPoFJul