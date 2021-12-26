Металлургия на Украине продолжит функционировать благодаря российскому углю

Москва, 26 декабря. Импорт угля на Украину за ноябрь вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном измерении более чем в два раза. В основном поставки осуществлялись из России, сообщает РИА Новости.

В предыдущем месяце на Украину было завезено более 1,7 млн тонн угля на сумму 328 млн долларов. В ноябре 2020 года страна закупила менее 1,6 млн тонн, которые обошлись в 126 млн долларов. Средняя стоимость одной тонны увеличилась в 2,3 раза. При этом объем поставок из РФ практически не изменился: в этом году было куплено 1,053 тыс. тонн, а в прошлом — 1,058 тыс. тонн.

Минэкономразвития РФ сообщило о прекращении поставок энергетического угля на Украину с 1 ноября в связи с возросшими внутренними потребностями. Однако доставка из России все же сохранилась. Возможно, это было связано с завершением поставок по ранее заключенным контрактам и отсрочкой растаможки уже ввезенного угля. Если предположение верно, то в декабре приобретения энергетического угля из РФ уже быть не должно. Украине придется закрывать свои потребности за счет покупки угля у других стран и собственной добычи.

Между тем Луганская ТЭС испытывает серьезные проблемы с топливом, из-за чего было принято решение перевести ее с угля на газ. Украина приобретает газ по цене 2,7 доллара за кубометр, поэтому стоимость энергии получается просто запредельной.

Стоимость тонны угля в ноябре отличалась в зависимости от того, у какой страны она была куплена: цена тонны российского угля — 187 долларов, американского — 265 долларов, австралийского — 389 долларов. Министр энергетики Украины Герман Галущенко посчитал, что для обеспечения зимнего сезона необходимо импортировать 3,5 млн тонн угля. Как будут выходить из положения энергетики, непонятно. На покупку угля у США и Австралии нужно гораздо больше средств, а их у страны нет.

С большой долей вероятности украинская металлургия продолжит работать только благодаря получению угля из России. В ноябре из РФ было импортировано 840 тыс. тонн коксующего угля (общий объем импорта составил 1,4 млн тонн) и 72 тыс. тонн кокса (при общем объеме импорта 100 тыс. тонн).

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко ранее признал, что на Украине остались критически малые запасы угля. Однако в плане газа ситуация не такая безысходная.