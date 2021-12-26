Журналист Кафлин спрогнозировал Байдену сложности в 2022 году

Вашингтон, 26 декабря. Следующий год станет для американского президента Джо Байдена еще хуже 2021-го. К такому выводу пришел журналист Кон Кафлин, передает The Telegraph.

Эксперт уверен, что в 2022 году Россия воспользуется слабостью Соединенных Штатов для укрепления своего влияния в Европе.

«Байден весь год наблюдал за катастрофической эрозией способности Запада влиять на события, которая не сулит ничего хорошего для выживания демократии в 2022 году», — посетовал журналист.

Кон Кафлин также подверг критике президента США за то, что он не смог достойно противостоять Китаю на международной арене, в частности по вопросам коронавируса и Гонконга.

Издание The American Spectator ранее опубликовало список номинантов на ежегодную премию «Идиот года». Туда вошел и президент Джо Байден.