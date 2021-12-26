Софью Муравьеву исключат из запасного списка сборной на ЧЕ по фигурному катанию

Москва, 26 декабря. Воспитанница олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко Софья Муравьева оказалась в запасном списке сборной на чемпионат Европы по фигурному катанию по ошибке. Об этом заявил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Муравьеву включили в запасной список вместе с Майей Хромых и Елизаветой Туктамышевой. Однако Коган объяснил в комментарии «Спорт-Экспрессу», почему подопечную Плющенко придется убрать из этого перечня.

«К сожалению, это ошибка. Нам понравилось, как она выступала на чемпионате России, но, к сожалению, по возрасту она действительно не может участвовать в чемпионатах ISU», — уточнил гендиректор ФФККР.

Согласно правилам ISU (Международный союз конькобежцев), участвовать в соревнованиях могут только спортсмены, родившиеся до 1 июля 2006 года, а Муравьева появилась на свет 4 августа. Однако после исключения из списка запасных место фигуристки никто не займет, подчеркнул Коган.

Ранее ФФККР объявила состав сборной России на чемпионате Европы, который пройдет в Таллине с 10 по 16 января. В основном списке оказались Камила Валиева и Александра Трусова.