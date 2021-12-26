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Аналитики Strategic Culture назвали страны Скандинавии новым оружием США против России

Политика
Аналитики Strategic Culture назвали страны Скандинавии новым оружием США против России
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 26 декабря. Соединенные Штаты хотят превратить скандинавские государства в мощное оружие против России. К такому выводу пришли обозреватели Strategic Culture.

По словам экспертов, Белому дому становится сложнее «держать на привязи» Германию и Францию, поэтому Вашингтон начал искать новых союзников, которые будут безукоризненно выполнять его приказы, направленные против Москвы. Такими подопечными, как оказалось, могут стать страны Скандинавии. Стоит отметить, что некоторые из этих государств даже не являются членами НАТО, однако они могут выступить в качестве мощного оружия против Кремля, передает «ПолитРоссия». Обозреватели подобрали одно слово, которое характеризует новых партнеров США.

«Повиновение — качество, которое лучше всего воплощают страны Северной Европы. Безусловно, больше, чем в сравнительно менее надежных южных странах», — отметили аналитики.

Аналитики Strategic Culture назвали страны Скандинавии новым оружием США против России
pixabay.com /

В частности, новыми партнерами США могут стать Швеция и Финляндия, которые с каждым годом наращивают военное сотрудничество с западным военным блоком и Вашингтоном.

Обозреватели Strategic Culture пришли к выводу, что национальные интересы стран Европы абсолютно не волнуют Североатлантический альянс, который возглавляют США.

Аналитики Sohu ранее выразили мнение, что Соединенные Штаты будут саботировать российские предложения о гарантиях безопасности. По словам экспертов, Вашингтон по эгоистическим соображениям заинтересован в ухудшении отношений между Россией и Европой.

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сша нато скандинавия
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