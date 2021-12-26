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Азиза с молодым мужем с трудом выживают из-за долгов артистки

Шоу-бизнес
Азиза с молодым мужем с трудом выживают из-за долгов артистки
facebook.com  /  Aziza Muhamedova

Москва, 26 декабря. Российская и узбекская эстрадная певица Азиза в интервью журналистам программы «Ты не поверишь!» заявила, что долгие годы за ней числятся огромные долги, погасить которые она не в силах.

По словам исполнительницы, с 1991 года она «не живет, а выживает». В такой ситуации оказалось множество талантливых артистов, чьи карьеры не складываются по разным причинам.

«И такие артисты обращались и обращаются в банки. Взяв какую-то маленькую сумму, потом в какой-то момент, не имея возможности выплачивать ее, мы попадаем в такие списки», — поделилась Азиза.

Вместе с молодым супругом, итальянским ресторатором Алессандро Лортэ певица дошла до того, что продала свое свадебное платье за 350 тысяч рублей. Сейчас они живут на вырученные деньги в загородном доме в Подмосковье.

Там у Азизы небольшое фермерское хозяйство — куры и козы, есть теплицы. Исполнительница хитов «Дождь будет биться в стекло» и «Наманганские яблоки» с удовольствием копает грядки и способна прокормить себя с огорода.

Ранее легенда девяностых высказалась о своих отношениях с супругом. По ее мнению, брак с Лортэ продлится не более десяти лет, поскольку любой счастливой сказке приходит конец.

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