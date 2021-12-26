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Пожарные в костюмах супергероев поздравили больных детей с Рождеством в Чили

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 14:27
Общество

Несмотря на отсутствие огня, рождественским утром к зданию детской больницы в Вальпараисо неожиданно подъехала пожарная машина. Из автомобиля вышли спасатели, а с ними — Санта-Клаус и Человек-паук.

Оказалось, что шоу, устроенное для пациентов больницы, только начинается. С крыши по натянутым тросам одновременно начали спускаться несколько спасателей, стуча в окна и поздравляя обитателей палат с Рождеством. Главного героя праздника Санта-Клауса водрузили на пожарную лестницу и подняли наверх, чтобы маленьким пациентам было слышно знаменитое «хо-хо-хо» через форточки. Пока экстремалы находились на своих позициях, беззаботный Человек-паук отплясывал на козырьке здания.

«Обычно мы входим в палаты через дверь, но поздравлять через окно, как настоящие супергерои, интересней. Я очень благодарен всем, в том числе персоналу больницы, за то, что нам разрешили это сделать», — рассказал аниматор Ренато Авилес.

После уличного перфоманса Санта-Клаус спустился с лестницы и отправился поздравлять детишек лично. Он зашел в каждую палату, подарил пациентам подарки и, конечно, пожелал им счастливого Рождества.

А в России на днях похожим образом с наступающим Новым годом маленьких пациентов кемеровской больницы поздравили волонтеры

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