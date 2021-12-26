Пользователь WeChat назвал пять неожиданных предметов в квартире, которые грязнее унитаза

Пекин, 26 декабря. Туалет — не самое грязное место в доме, тысячи опасных бактерий могут жить на других предметах в квартире. Пользователь портала WeChat рассказал о них.

Ошибочно полагать, что в холодильнике не размножаются патогенные микроорганизмы. Оказывается, низкие температуры — это «рай» для психрофильных бактерий. На одном квадратном сантиметре может быть 11,4 млн патогенов, это в несколько раз больше, чем на сиденье унитаза. Многие из этих бактерий опасны для здоровья.

Больше всего вредоносных микроорганизмов живет в сыром и вареном мясе, недопитом молоке и яйцах. Также они могут «поселиться» на фруктах и овощах. Одними из самых распространенных бактерий являются кишечная палочка и золотистый стафилококк, они «живут» в молоке, пирожных и замороженных пельменях. Некоторые из патогенов никак не проявляют себя, не вызывают плесень или изменения вкусовых характеристик продукта.

Автор материала напоминает, что холодильник нужно регулярно мыть, а просроченные или испорченные продукты выкидывать.

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В стиральной машине за множество циклов стирок накапливается большое количество грязи. Также там может «поселиться» кишечная палочка и плесень. Не всегда о загрязнении машины можно узнать по запаху, поэтому нужно соблюдать несколько правил: после окончания стирки сразу вытаскивать белье, проветривать и проводить чистку со специальным средством раз в месяц.

Кондиционер является еще одним местом для скопления бактерий. Его нужно чистить раз в год. Сетки фильтра можно помыть самостоятельно, серьезную чистку кондиционера стоит поручить специалистам.

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Еще одним неожиданным местом скопления бактерий пользователь портала назвал душевую лейку. Внутри нее могут скапливаться микроорганизмы, которые способны вызвать диарею и другие неприятные симптомы. Лейку нужно разобрать и замочить в уксусе на десять минут.

Грязь на вытяжке видна невооруженным взглядом, ее можно почистить смесью моющего средства и уксуса. Сетку вытяжки рекомендуется менять каждые полгода.

Самым грязным предметом на кухне считается разделочная доска, которая за время длительного использования может стать настоящим рассадником бактерий. На ее поверхности может находиться до двух млн стафилококков и десятки тысяч бактерий группы кишечной палочки.