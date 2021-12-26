Герцогиня Кембриджская приняла участие в рождественском концерте с певцом Томом Уокером

Лондон, 26 декабря. Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон продемонстрировала талант во время рождественского концерта в Вестминстерском аббатстве. Герцогиня Кембриджская аккомпанировала на рояле певцу Тому Уокеру.

Исполнитель опубликовал видео с выступлением Миддлтон на своем YouTube-канале. Кроме того, концерт показывали на Рождество по британскому телевидению.

Супруга принца Уильяма играла на рояле, уставленном свечами, в красном пальто с крупным бантом. Ее образ дополнили серьги с сапфирами и бриллиантами. Оценить выступление вживую смогли 1,2 тысячи зрителей, в том числе родители, муж, братья и сестры герцогини Кембриджской, сообщает The Sun.

Уокер крайне положительно отозвался о работе с Миддлтон. Певец охарактеризовал ее как милого, доброго и отзывчивого человека. По словам исполнителя, для него было честью выступать вместе с женой принца Уильяма.

«Без сомнения, такой опыт бывает раз в жизни. Я думаю, мы оба очень нервничали, что все пойдет не по плану, но она была абсолютно невероятной», — поделился эмоциями Уокер.

По его словам, перед герцогиней Кембриджской стояла непростая задача — выступить с группой музыкантов, с которыми она никогда не играла. Певец считает, что супруга внука Елизаветы II полностью справилась.

Ранее в Сети появились кадры с рождественской съемки Кейт Миддлтон. На фото она позирует в милом свитере во время украшения ели.