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«Бюллетень кинопрокатчика» подсчитал, сколько кинематографисты из РФ зарабатывают в СНГ

Общество
«Бюллетень кинопрокатчика» подсчитал, сколько кинематографисты из РФ зарабатывают в СНГ
Кадр из к/ф «Холоп»

Москва, 26 декабря. Российские фильмы популярны не во всех странах СНГ, заявил главный редактор собирающего мировую киностатистику издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев. Наиболее привлекательными рынками являются Казахстан и Белоруссия.

На рынках других постсоветских стран отечественное кино не приносит значительных сборов. Причина такого явления — малая численность населения или нехватка кинотеатров, пояснил эксперт.

«В пропорциональном соотношении казахский — это половина от украинского, белорусский — половина от казахского. Сборы в СНГ на 90% обеспечены Казахстаном и Белоруссией», — поделился Нечаев с РБК.

По его словам, даже стопроцентный хит Клима Шипенко «Холоп» с Милошем Биковичем в главной роли в СНГ заработал всего 110 млн рублей. Это только 3% от общих кассовых сборов. Отечественное кино, как правило, популярно в РФ, подытожил он.

Ранее сообщалось, что звезды шоу-бизнеса посетили в Москве премьеру фильма режиссера Петра Буслова «Бумеранг». Криминальная комедия с Дмитрием Нагиевым вышла в прокат в начале декабря.

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