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Турецкие власти оштрафовали криптовалютную биржу Binance

Весь мир
Турецкие власти оштрафовали криптовалютную биржу Binance
Global Look Press  /  Thiago Prudencio / Keystone Press Agency

Анкара, 26 декабря. Совет по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) оштрафовал местное подразделение криптовалютной биржи Binance на 8 млн лир (более 750 тысяч долларов США) за нарушения, выявленные в ходе государственных проверок. Об этом сообщило информационное агентство Anadolu.

По данным СМИ, это первый соответствующий штраф после того, как власти республики взяли на себя обязанности по надзору за поставщиками криптовалютных услуг. Конкретные детали нарушений не указываются.

В ответ биржа Binance опубликовала заявление, в котором подчеркивается, что она открыто контактирует и сотрудничает с регулирующими и надзорными органами. В платформе отметили, что активно следят за меняющейся политикой, правилами и законами. Кроме того, представители Binance подчеркнули, что стремятся «создать устойчивую, здоровую и безопасную экосистему».

Турция и криптовалюты

Долгое время Турция считалась «криптогаванью» потому, что правительство не ограничивало использование цифровой валюты в личных целях. Однако стремительное падение лиры и череда скандалов заставили местных политиков пойти на ограничения.

В начале апреля министерство казначейства и финансов республики запросило информацию о пользователях у криптовалютных бирж, базирующихся в Турции, включая идентификационные номера, имена, время регистрации и, в первую очередь, суммы на счетах криптоинвесторов. Ведомство заявило, что с помощью таких мер оно намерено бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма.

16 апреля Центральный банк (ЦБ) Турции ввел запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг. По данным финансового регулятора, применение цифровых денег в платежах может привести к «непоправимым убыткам» и вызывает риски в сфере безопасности.

После этого в стране резко завершили свою работу две криптобиржи. Первая из них, Thodex, прекратила торги без предварительного уведомления. Средства около 391 тыс. активных трейдеров площадки стали недоступны для вывода, а основатель биржи сбежал из Турции.

Кроме того, в конце апреля из-за финансовых сложностей криптобиржа Vebitcoin объявила об остановке работы. Власти заморозили счета платформы, а четверо сотрудников онлайн-сервиса были задержаны по подозрению в мошенничестве.

В середине мая власти Турции обязали уведомлять MASAK о всех транзакциях на сумму более 10 тыс. турецких лир (по тогдашнему курсу 1,2 тыс. долларов).

Тем не менее несмотря на ограничения со стороны правительства, популярность цифровых денег в стране растет из-за волатильности лиры. По данным Reuters, в декабре количество сделок с криптовалютами в Турции снова превысило миллион в день.

Этот «барьер», установленный в соответствии с данными компаний по анализу блокчейна Chainalysis и Kaiko, был впервые превышен в начале года, когда внезапная замена главы ЦБ в марте вызвала серьезный спад лиры в 2021 году. Потом количество сделок упало ниже 500 тыс., однако в связи с девальвацией национальной валюты в ноябре и декабре интерес к криптомонетам вернулся.

Рост цифровой торговли в Турции беспокоит власти. 24 декабря президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что законопроект о криптовалютах уже готов и незамедлительно будет направлен на рассмотрение в парламент страны. Подробности новых инициатив пока неизвестны.

 

 

 

 

 

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