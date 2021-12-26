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Правительство РФ повысило финансирование ТОР «Надеждинская» в Приморье

Экономика
Правительство РФ повысило финансирование ТОР «Надеждинская» в Приморье
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru

Москва, 26 декабря. Объем финансирования на развитие территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморском крае вырос с 6 млрд до 33,6 млрд рублей. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил-Мишустин.

Деньги поступят на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации инвестпроектов действующих и перспективных резидентов ТОР. В правительстве указали, что средства будут направлены в рамках финансирования мероприятий госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».

ТОР «Надеждинская» является первой в Приморском крае. Всего на Дальнем Востоке созданы 22 территории опережающего развития.

Мишустин также распорядился о выделении Минвостокразвития РФ 7,6 млрд рублей. Деньги поступят на выполнение приоритетных инвестиционных проектов в ДФО.

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