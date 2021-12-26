Роскомос: ракета «Союз-2.1б» отправится на орбиту со спутниками OneWeb в феврале 2022 года

Москва, 26 декабря. Первый в 2022 году запуск британских спутников связи OneWeb назначен на февраль. Ракета «Союз-2.1б» отправит на орбиту сразу 36 аппаратов. Об этом рассказал журналистам гендиректор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов.

В воскресенье, 26 декабря, гендиректор «Главкосмоса» (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов рассказал ТАСС, что на 2022 год запланировано семь запусков ракет-носителей с грузом британских спутников OneWeb. Первый запуск назначен на февраль, ракета стартует с космодрома Куру.

«Первый запуск КА [космических аппаратов] OneWeb планируется осуществить из Гвианского космического центра (ГКЦ) в феврале 2022 года», — сказал Лоскутов.

Ближайший и последний в этом году запуск состоится 27 декабря. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» отправится на орбиту с партией из 36 спутников.

В ноябре ракета-носитель «Союз-2.1б» была успешно запущена с космодрома Плесецк. Запуск был осуществлен с целью вывода на орбиту военного спутника, заявили представители Минобороны РФ.