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Роскомос: ракета «Союз-2.1б» отправится на орбиту со спутниками OneWeb в феврале 2022 года

Технологии
Роскомос: ракета «Союз-2.1б» отправится на орбиту со спутниками OneWeb в феврале 2022 года
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 26 декабря. Первый в 2022 году запуск британских спутников связи OneWeb назначен на февраль. Ракета «Союз-2.1б» отправит на орбиту сразу 36 аппаратов. Об этом рассказал журналистам гендиректор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов.

В воскресенье, 26 декабря, гендиректор «Главкосмоса» (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов рассказал ТАСС, что на 2022 год запланировано семь запусков ракет-носителей с грузом британских спутников OneWeb. Первый запуск назначен на февраль, ракета стартует с космодрома Куру.

«Первый запуск КА [космических аппаратов] OneWeb планируется осуществить из Гвианского космического центра (ГКЦ) в феврале 2022 года», — сказал Лоскутов.

Ближайший и последний в этом году запуск состоится 27 декабря. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» отправится на орбиту с партией из 36 спутников.

В ноябре ракета-носитель «Союз-2.1б» была успешно запущена с космодрома Плесецк. Запуск был осуществлен с целью вывода на орбиту военного спутника, заявили представители Минобороны РФ.

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роскосмос спутник one web
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