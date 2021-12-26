Анастасия Макеева перед Новым годом рассказала о своей ошибке

Москва, 26 декабря. Российская актриса Анастасия Макеева перед Новым годом поделилась с подписчиками в Instagram размышлениями об ошибках при загадывании желаний.

Супруга бизнесмена Романа Малькова похвасталась новым брючным костюмом от известного бренда. Такие материальные желания исполняются легко. Что касается нематериального — тут звезда совершает одну и ту же ошибку, но не сказала какую.

«Вы загадываете желание на Новый год? Наверняка да! Вопрос, вспомните свое желание, оно сбылось? Если не сбылось, в вас вера в чудеса поколебалась? Анализируете ли вы, почему это произошло и что вы чувствуете, когда желание загадываете», — написала она в соцсетях.

Pr Scr instagram.com / @makeevan

Публикация набрала более 10 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Поклонники осыпали Макееву комплиментами, отметив ее красоту и идеальную фигуру.

«Камера вас любит! Фотографии очень красивые»; «Рано или поздно все желания сбываются, это правда. И вам повезло с семьей»; «Наша любимая Анастасия. Конечно, загадываем и многое сбывается. Желаем вам исполнения самых заветных желаний», — отреагировали фолловеры.

Минувшей весной Макеева вышла замуж за предпринимателя Малькова. Ради новой жены бизнесмен оставил семью с четырьмя детьми. Сейчас 40-летняя артистка борется с бесплодием и больше всего на свете мечтает забеременеть.