Грушко: состав будущего Совета Россия — НАТО уже находится в проработке

Москва, 26 декабря. МИД РФ прорабатывает состав и формат Совета Россия — НАТО для обсуждения ситуации на Украине и глобальной военной безопасности. Об этом сообщил замглавы ведомства Александр Грушко.

Сроки, формат заседания, а также состав российской делегации для участия в Совете Россия — НАТО уже находится в проработке, о чем рассказал ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко. Дипломат подчеркнул, что Москва считает принципиально важным участие в заседании высокопоставленных военных.

«Поскольку речь идет о вопросах военной безопасности, принципиально важно, чтобы в заседании СРН приняли участие высокопоставленные военные», — указал Грушко.

Ранее Москва обратилась к руководству Североатлантического альянса с требованием предоставить ей гарантии прекращения расширения военно-политического блока на восток. МИД РФ также заявил, что США совместно с партнерами из НАТО превращают Украину в «военный плацдарм» против России, что особенно беспокоит Кремль.