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Компания Xiaomi анонсировала старт продаж телевизора Mi TV EA70 2022

Технологии
Компания Xiaomi анонсировала старт продаж телевизора Mi TV EA70 2022
Prt Scr youtube.com  /  All From Xiaomi

Пекин, 26 декабря. Китайский производитель Xiaomi анонсировал выход на рынок нового телевизора Mi TV EA70 2022. Заказы на новинку начнут принимать 27 декабря.

Фактические продажи устройства стартуют в последний день 2021 года. Ориентировочная цена новинки от Xiaomi составит 520 долларов.

Уже известны основные характеристики телевизора. Диагональ экрана, заключенного в металлический корпус, составляет 70 дюймов. Для устройства использовали матрицу формата 4К с разрешением 3840х2160 пикселей при соотношении сторон 16:9.

Новинка имеет оперативную память 1,5 ГБ и встроенную флеш-память на 8 ГБ. Телевизор оснащен портами HDMI и USB, а также адаптерами Wi-Fi и Bluetooth. Устройство от Xiaomi работает на операционной системе Android с фирменной надстройкой MIUI for TV 3.0.

Ранее Xiaomi показала возможности камеры нового смартфона 12 Pro. Он станет топовым в линейке девайсов китайского производителя.

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xiaomi техника телевизор
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