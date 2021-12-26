Компания Xiaomi анонсировала старт продаж телевизора Mi TV EA70 2022

Пекин, 26 декабря. Китайский производитель Xiaomi анонсировал выход на рынок нового телевизора Mi TV EA70 2022. Заказы на новинку начнут принимать 27 декабря.

Фактические продажи устройства стартуют в последний день 2021 года. Ориентировочная цена новинки от Xiaomi составит 520 долларов.

Уже известны основные характеристики телевизора. Диагональ экрана, заключенного в металлический корпус, составляет 70 дюймов. Для устройства использовали матрицу формата 4К с разрешением 3840х2160 пикселей при соотношении сторон 16:9.

Новинка имеет оперативную память 1,5 ГБ и встроенную флеш-память на 8 ГБ. Телевизор оснащен портами HDMI и USB, а также адаптерами Wi-Fi и Bluetooth. Устройство от Xiaomi работает на операционной системе Android с фирменной надстройкой MIUI for TV 3.0.

Ранее Xiaomi показала возможности камеры нового смартфона 12 Pro. Он станет топовым в линейке девайсов китайского производителя.