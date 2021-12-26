Сенатор Джабаров связал распад СССР с отсутствием политической воли у Горбачева

Москва, 26 декабря. Трагический распад СССР можно было бы предотвратить, однако у руководства страны не было политической воли, заявил член Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Советский Союз прекратил свое существование ровно 30 лет назад, 26 декабря 1991 года. По словам Джабарова, самым страшным является то, что все эти трагические события можно было предотвратить.

«Если бы была политическая воля у президента СССР Михаила Горбачева. После подписания Беловежских соглашений он имел полное конституционное право дезавуировать документ, а также привлечь к ответственности участников переговоров», — сказал сенатор в интервью РИА Новости.

Российский политик подчеркнул, что далеко не все понимали суть распада страны. Многие были уверены, что после СССР может быть лучше.

Журналист Владимир Познер ранее высказался о возможности спасения СССР. По его словам, такие огромные страны случайно не распадаются.