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Бойцы ВСУ обстреляли Горловку из гранатометов

Армия
Бойцы ВСУ обстреляли Горловку из гранатометов
Федеральное агентство новостей

Донецк, 26 декабря. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают грубо нарушать режим полного перемирия в Донбассе.

Военнослужащие ВСУ утром 26 декабря подвергли гранатометному обстрелу населенный пункт Горловка в ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Выпущено четыре гранаты из РПГ, десять гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие», —отмечается в опубликованном релизе.

Данные о жертвах и разрушениях в результате обстрела Горловки уточняются. Ранее российский МИД обвинил Киев в подготовке к силовому решению конфликта в Донбассе.

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