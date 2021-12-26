Пекин, 26 декабря. Москва направила странам Североатлантического альянса конструктивные предложения касательно гарантий безопасности РФ и стабильности в Европе. Эти предложения будут саботироваться властями США, уверены эксперты издания Sohu.

Вашингтон на протяжении многих лет стремится к конфронтации между Россией и НАТО, пишут аналитики из Китая. Пересказ ключевых тезисов их статьи представлен «ПолитРоссией».

Руководство США единолично определяет политику и стратегию действия НАТО. Вашингтон по эгоистическим соображениям заинтересован в ухудшении отношений между Россией и европейскими членами НАТО, пишут эксперты Sohu.

«В интересах США столкнуть Россию с европейскими странами-членами НАТО», — обвинили Белый дом авторы публикации.

С 2014 года Вашингтон провоцирует вооруженный конфликт в Европе и подталкивает украинские власти к провокациям в Донбассе. США намерены нажиться на европейской конфронтации точно так же, как им это удалось во время Первой и Второй мировых войн, резюмировали китайские эксперты.

Ранее стало известно, что 32% американцев не смогли найти Украину на карте Восточной Европы.