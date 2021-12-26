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Власти штатов США пытаются остановить волну выселений на Рождество

Весь мир
Власти штатов США пытаются остановить волну выселений на Рождество
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Иванова

Вашингтон, 26 декабря. Власти американских штатов принимают новые законы, чтобы оставить массовую волну выселений после отмены моратория, введенного из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным WSJ, количество американцев, которым пришлось покинуть съемное жилье, начало расти в сентябре, после того как власти отменили мораторий на выселение. Согласно отчетам исследовательской группы, Eviction Lab при Принстонском университете, в октябре было подано более 48 тыс. заявок, что на 24% больше, чем в августе. В связи с этим многие штаты приняли ряд законов о выселении, которые облегчают участь арендаторов.

В Новом Орлеане заявили, что запускают программу стоимостью два миллиарда долларов, которая будет давать возможность воспользоваться услугами юриста при выселении. Подобные акты были приняты в штатах Вашингтон, Коннектикут и Мэриленд.

«В тех случаях, которые мы ведем, у 90% из них раньше не было бы адвоката. Мы закрываем дела, пересматриваем договоры об аренде и заставляем людей оставаться в своем жилье», — рассказал адвокат по жилищным вопросам штата Вашингтон Скотт Крейн.

Арендодатели, в свою очередь, скептически отреагировали на новые законы. Национальная квартирная ассоциация США, охарактеризовала программы по предоставлению права на консультацию, как потенциальное «злоупотребление деньгами», которые лучше было бы направить на прямую помощь в аренде.

Согласно последнему опросу Бюро переписи населения США, около 7,4 млн американских квартиросъемщиков сообщили, что они задерживают арендную плату. Около 3,6 млн арендаторов заявили, что они столкнутся с выселением в течение следующих двух месяцев. Обычно в год подают около 3,7 млн заявок о выселении, ожидается, что в этом году их количество увеличится.

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сша пандемия выселения
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