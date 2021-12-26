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Китайские пользователи пожаловались на блокировку международной версии Steam

Технологии
Китайские пользователи пожаловались на блокировку международной версии Steam
steam.com  /  Steam

Пекин, 26 декабря. Китайские игроки столкнулись с проблемами при попытке воспользоваться международным клиентом видеоигровой платформы Steam. Жители КНР массово жалуются в соцсетях на блокировку сервиса.

По словам пользователей, основной домен Steam оказался в списке блокировки системы «Золотой щит». Из-за этого игроки не могут зайти в магазин и на страницу сообщества.

При этом жители Китая лишились доступа только к международной версии платформы. У пользователей по-прежнему работает местный вариант Steam, который появился в феврале. Библиотека китайского клиента включает только игры, одобренные местными властями. Пока в этом списке находятся 68 проектов.

Ранее стало известно, что из Steam пропадут игры с NFT и блокчейном. Это решение было принято, чтобы внутриигровые предметы не получали реальную ценность.

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