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Центробанки мира увеличили долю золота в активах до максимума с 1990 года

  /   Обновлено: 26 декабря 2021 12:39
Экономика
Центробанки мира увеличили долю золота в активах до максимума с 1990 года
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 декабря. Центробанки мира увеличили в своих активах долю золота до 36 тыс. тонн. Это рекордный показатель с 1990 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Nikkei.

Доля золота в активах национальных регуляторов выросла на 4,5 тыс. тонн (15%) за последние 10 лет. Эта тенденция стала следствием мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008 году и снизившего доверие к доллару.

Центральные банки разных государств для защиты своих финансовых систем начали закупать золото. Это самый надежный актив, не имеющий ни кредитного риска, ни риска банкротства. Стоимость золота с 2001 года по настоящее время выросла в 18 раз и продолжает умеренно увеличиваться, так как инвесторы устремились в активы-убежища. Драгоценные металлы начали привлекать повышенное внимание игроков на фоне высокой волатильности на мировых рынках.

Возврат к золотому эквиваленту в рамках мировой экономики вряд ли возможен, в том числе потому, что объем глобальной торговли превышает все запасы драгоценного металла на планете. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

INFOX ранее разъяснил принципы работы валютного рынка Forex. Первой предпосылкой к его появлению стала отмена золотых стандартов, которые существовали в Бреттон-Вудской системе валют.

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Все новости / Экономика / Центробанки мира увеличили долю золота в активах до максимума с 1990 года
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