Центробанки мира увеличили долю золота в активах до максимума с 1990 года

Москва, 26 декабря. Центробанки мира увеличили в своих активах долю золота до 36 тыс. тонн. Это рекордный показатель с 1990 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Nikkei.

Доля золота в активах национальных регуляторов выросла на 4,5 тыс. тонн (15%) за последние 10 лет. Эта тенденция стала следствием мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008 году и снизившего доверие к доллару.

Центральные банки разных государств для защиты своих финансовых систем начали закупать золото. Это самый надежный актив, не имеющий ни кредитного риска, ни риска банкротства. Стоимость золота с 2001 года по настоящее время выросла в 18 раз и продолжает умеренно увеличиваться, так как инвесторы устремились в активы-убежища. Драгоценные металлы начали привлекать повышенное внимание игроков на фоне высокой волатильности на мировых рынках.

Возврат к золотому эквиваленту в рамках мировой экономики вряд ли возможен, в том числе потому, что объем глобальной торговли превышает все запасы драгоценного металла на планете. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

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