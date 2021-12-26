Лодка с 60 мигрантами затонула у берегов Ливии

Триполи, 26 декабря. Пассажирская лодка затонула у берегов Ливии. Об этом сообщает издание Alsaaa24.

Кораблекрушение случилось недалеко от пляжа Аль-Хумса в пригороде столицы. На борту судна находились 60 мигрантов, стремившихся добраться до Италии.

Очевидцам инцидента удалось спасти четырех человек, преимущественно африканского происхождения. Также из Средиземного моря выловлены 15 тел, включая женщин, детей и подростков. Остальные пассажиры лодки числятся без вести пропавшими.

«Выживших доставили на берег и временно поместили в центр содержания мигрантов», — говорится в сообщении.

غرق قارب يضم 60 مهاجرا غير شرعي والعثور على 15 جثة قبالة سواحل الخمس. #الساعة24https://t.co/g4r7IvsdPj — الساعة 24 (@alsaaa24) December 26, 2021

Представители Международной организации по миграции (МОМ) заинтересовались этим происшествием. В частности, они собираются провести расследование, почему Береговая охрана Ливии допустила гибель африканцев в их зоне ответственности.

Подразделение североафриканского государства неоднократно обвиняли в жестоком обращении к беженцам. Немецкая команда Sea-Watch International ранее опубликовала кадры катера с боевиками, которые начали стрельбу по лодке с целью перехвата нелегалов и насильственного возвращения их на сушу.

Прокурор Международного уголовного суда готовится к поездке в Ливию. Он намерен продолжить расследование преступлений против человечности и нарушений в отношении мигрантов на севере Африки.