«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Ирина Ортман

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стала певица и телеведущая Ирина Ортман.

По словам артистки, она оказалась в Москве в 1997 году и сразу же попала в театр к Ренату Ибрагимову. В отличие от солистки группы «Банд'Эрос» Натальи Ибадин, которая также работала на бэк-вокале, Ортман эту часть своей жизни упоминать не боится. Также Ирина работала с Александром Малининым и недолго — с Александром Буйновым. Она даже успела побывать на кастинге в группу «Блестящие».

В 2003 году для Ортман многое изменилось. Сначала она, несмотря на зажигательное выступление, не попала на финальный конкурс «Новой волны». Однако артистка произвела впечатление на Филиппа Киркорова и Игоря Крутого. В итоге она оказалась на «Фабрике звезд», и череда промахов и отказов на этом завершилась. Ирина начала петь с группой «Тутси», а позднее занялась сольной карьерой.

Оказавшись в эфире «Первого канала» Ортман сразу же поняла, что за ее спиной шушукаются. Некоторые считали, что ее фамилия на самом деле псевдоним, некая производная от ОРТ — именно так раньше назывался «Первый канал». Но больше всего позабавили Ирину слухи в желтой прессе, где ее называли чуть ли не внебрачной дочерью Константина Эрнста.

В 2014 году жизнь артистки начала меняться, она стала телеведущей и встретила своего нынешнего мужа — офицера, который находится на службе. В какой-то момент Ирина отдалилась от всех дел и полностью погрузилась в личную жизнь, пока супруг не сказал ей, что ей пора снова заняться тем, что ей нравится — творчеством. В 2019 году «Тутси» снова собрались вместе, но пандемия не позволила возрожденному проекту в полной мере реализоваться.

В финале последнего в этом году выпуска «Давай поговорим» мы с Ириной Ортман оставили зрителям свои пожелания! Приятного просмотра и с наступающим!

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